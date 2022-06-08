Решение о многодневном голосовании на выборах в сентябре примут сами регионы – ЦИК РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение о проведении многодневного голосования на сентябрьских выборах будут принимать власти регионов РФ, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

"В данном случае в преддверии единого дня голосования сейчас сами регионы принимают решение о том, проводить выборы в один день или проводить многодневное голосование, в два или не более трех дней", – сказала она на заседании Центризбиркома.

Памфилова пояснила, что решения по данному вопросу будут принимать региональные избирательные комиссии и нижестоящие органы, занимающиеся организацией выборов на каждом уровне.

Ранее в ЦИК России объявили о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.