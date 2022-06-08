В ЦИК утвердили онлайн-голосование на выборах в семи регионах РФ в 2022 году

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Система онлайн-голосования будет использована в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях во время выборов в сентябре 2022 года, следует из решения ЦИК РФ.

"Всем семи регионам, которые сегодня представили свои заявки, мы даем добро, всем даем возможность провести такое голосование", – цитирует ТАСС главу комиссии Эллу Памфилову.

Ранее ЦИК России объявила о старте избирательной кампании по выборам, который назначен на единый день голосования, 11 сентября.

В этот день пройдут выборы 15 глав регионов, а также выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.

Помимо этого, на 11 сентября назначены выборы в тех субъектах, где их главы оставили свои посты.

В мае сразу пять глав регионов объявили о решении покинуть свой пост. Об отставке объявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Также с занимаемых должностей ушли глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Позже Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России.

