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Политика

11:50

ЦИК РФ планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году

политика

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Центризбирком планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах России на выборах в 2022 году, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы предполагаем тоже в ряде регионов (проведение ДЭГ на выборах в 2022 году. – Прим. ред.). И немножко, не сильно, расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования", – сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практику электронного голосования следует внедрять как можно шире, однако сроки и масштаб распространения должен определять ЦИК.

По оценке Общественной палаты РФ, к 2024 году к дистанционному голосованию будут подключены все регионы России.

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