Патрушев назвал число кибератак на систему ДЭГ во время выборов в Госдуму

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования, было зафиксировано во время прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
По его словам, в некоторых случаях адрес источника атаки подменялся в провокационных целях. При этом за год число кибератак на ресурсы Дальнего Востока, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, удвоилось.
"В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено восемь тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти", – рассказал секретарь Совбеза РФ.
Ранее генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. Он также подчеркнул, что голосование прошло в штатном режиме, оно является одним из самых важных мероприятий, поэтому было бы удивительно, если бы таких атак не было.
Системы онлайн-голосования успешно справились с массированными атаками хакеров
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