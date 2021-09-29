Патрушев назвал число кибератак на систему ДЭГ во время выборов в Госдуму

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Более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования, было зафиксировано во время прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

По его словам, в некоторых случаях адрес источника атаки подменялся в провокационных целях. При этом за год число кибератак на ресурсы Дальнего Востока, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, удвоилось.

"В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено восемь тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти", – рассказал секретарь Совбеза РФ.

Ранее генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. Он также подчеркнул, что голосование прошло в штатном режиме, оно является одним из самых важных мероприятий, поэтому было бы удивительно, если бы таких атак не было.

