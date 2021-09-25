Лавров заявил, что США было направлено 45 запросов по хакерским атакам на ресурсы РФ

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия направила США 45 официальных запросов по хакерским атакам. Однако ответов поступило лишь 9, сообщает ТАСС.
"Наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы были из США, примерно половина. Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства американским коллегам. Ответов было только 9", – сказал Лавров на пресс-конференции ООН.
Он отметил, что на поступившие из Вашингтона 10 запросов Москва дала ответы.
Глава российского МИД также выразил радость в том, что после встречи в Женеве Путина и Байдена американцы согласились заняться системной работой по вопросу кибератак.
"Установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется", – добавил министр.
Ранее в посольстве РФ в США сообщали, что власти России рассчитывают получить объяснения от Соединенных Штатов по теме кибератак во время выборов в Госдуму, которые осуществлялись с американской территории.
В дипведомстве отметили, что в ходе прошедшего голосования в ЦИК выявили беспрецедентное количество кибератак на систему ДЭГ и сайт Центризбиркома.
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