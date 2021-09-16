В МИД заявили о недопустимости вмешательства американского бизнеса в выборы в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости вмешательства американского бизнеса в предстоящие выборы в России. Москва владеет неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства РФ американскими интернет-платформами, сообщает РИА Новости.

"В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы также довели соответствующую информацию через российское посольство в Вашингтоне до Государственного департамента и Совета по национальной безопасности США", – сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва исходит из того, что власти США незамедлительно примут меры по выполнению требований России.

"Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", – добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова рассказала об усилившихся информационных атаках Запада на Россию в преддверии выборов в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

