Захарова рассказала об усилившихся информационных атаках на Россию в преддверии выборов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об усилившихся информационных атаках Запада на Россию в преддверии выборов в Госдуму.

"При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее о фактах нарушений в МИД РФ сообщили американскому послу Джону Салливану. Дипломату рассказали, что у властей России есть неопровержимые доказательства нарушений российского законодательства американскими цифровыми гигантами.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

