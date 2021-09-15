РФ ждет объяснений от США насчет вмешательства во внутренние дела – Лавров

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Москва ожидает от Вашингтона объяснений, почему происходит вмешательство во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Данные ему (послу США в РФ Джону Салливану. – Прим. ред.) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит", – сказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось о наличии колоссального массива вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и ИТ-компаний в российские выборы. Позднее данную информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О фактах нарушений МИД РФ сообщил американскому послу Джону Салливану. Дипломату рассказали, что у властей России есть неопровержимые доказательства нарушений российского законодательства американскими цифровыми гигантами в российские выборы.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

