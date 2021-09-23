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Политика

13:13

Бизнесмен Андрей Павлов: популярность онлайн-голосования будет только расти

политика выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие два-три года система дистанционного электронного голосования будет применяться во всех субъектах РФ, заявил основатель и президент ZENDEN Group Андрей Павлов.

По его словам, онлайн-голосование позволяет исполнить свой гражданский долг, не меняя планов.

"Сейчас множество людей работают удаленно. Они ограничили свои контакты, уменьшили время, проводимое с незнакомыми людьми. Не нужно забывать и про отпускной сезон, а также окончание сезона дачных работ. ДЭГ дает возможность не менять свои планы и при этом позволяет исполнить свой гражданский долг", – отметил предприниматель.

Павлов подчеркнул, что в настоящее время множество сервисов ушли в онлайн. Этот тренд, отметил бизнесмен, коснулся и прошедших выборов.

"Думаю, что в ближайшие два-три года ДЭГ будет применяться во всех субъектах России и на всех видах выборов. При этом количество участков будет постоянно расти", – заключил предприниматель.

Ранее в Общественной палате назвали регионы, готовые к внедрению онлайн-голосования. К 2024 году планируется подключить к ДЭГ все субъекты РФ.

Специалист в области IT-технологий рассказал, с чем связана задержка подведения итогов ДЭГ

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