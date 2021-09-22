Сверка результатов ДЭГ в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов – Песков

14:36
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сверка результатов онлайн-голосования в столице повышает уровень доверия граждан к итогам выборов и показывает их прозрачность. Об этом сообщает ТАСС.
"Если мы правильно поняли сообщения из штаба, это не в полном смысле слова пересчет, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности", – заявил пресс-секретарь.
Сообщается, что техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил любому желающему перепроверить правильность учета голосов. Он отметил, что любой гражданин может расшифровать транзакции с помощью ключа, который выложили в обзервере.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Иностранные эксперты обсудили опыт электронного голосования
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