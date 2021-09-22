МГИК опровергла возможность пересчета результатов электронного голосования

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия опровергла возможность пересчета результатов электронного голосования, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба.

По словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, технической рабочей группе предложили самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита.

Он напомнил, что у Общественного штаба по наблюдению за выборами нет права принимать решения о пересмотре итогов голосования. Согласно закону, после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен", – заключил Реут.

Ранее западные эксперты высоко оценили московскую систему онлайн-голосования. В свою очередь, представитель избирательной комиссии Каталонии предложил создать неформальную лигу государств, применяющих ДЭГ.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.