Западные эксперты высоко оценили московскую систему онлайн-голосования

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Международные эксперты в ходе Zoom-конференции обсудили работу системы дистанционного электронного голосования, использованной в Москве в ходе выборов в Госдуму. Мероприятие прошло в Агентстве инноваций Москвы.

Отмечается, что первой в Европе такой формат голосования осуществила Эстония.

"Технология, которую применили в Москве на сентябрьских выборах, отличается от эстонской. <...> В нашей стране раньше начали применять электронную подпись и пользоваться QR-кодами, и это используется при мгновенной регистрации для ДЭГ. В Москве, в отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, полтора месяца, зато это проще и доступно всем", – рассказал один из разработчиков компьютерной платформы и автор поправок в избирательное законодательство Эстонии Флориан Маркус.

Он уточнил, что онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами атак злоумышленников, в то время как российская система была неоднократно подвержена таким атакам. Поэтому, по словам Маркуса, столичная система защиты достаточно надежнее.

В свою очередь, представитель избирательной комиссии Каталонии, профессор Открытого университета Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва высоко оценил вклад РФ в популяризацию онлайн-формата для участия в голосовании в период пандемии коронавируса и предложил создать неформальную лигу государств, применяющих ДЭГ.

Такую идею поддержал и представитель избиркома Румынии Диниел Попеску. Он отметил, что ДЭГ расширяет возможности демократии.

Также высоко оценил систему ДЭГ в Москве основатель компании по разработке цифровых платформенных решений "Trinity Monsters" Мик Вайсман.

"В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания", — пояснил он.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

