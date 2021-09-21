Московские и международные эксперты обсудили столичное электронное голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) устойчиво развивается и вызывает доверие у жителей столицы, считает начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с 10 тысяч голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму 2 миллиона человек. Это показатель и того, что система достаточно устойчиво развивается, и показатель доверия к этой системе москвичей", – приводит его слова Агентство "Москва".

Костырко отметил возможность обеспечения тайны голосования с помощью криптографической системы, которая может работать на телефонах, компьютерах и планшетах с доступом в интернет.

"Все голоса – и те, которые были использовать один раз, и те, которые были переголосованы, – они все сохраняются в публичной блокчейн-сети, но в протокол войдет только последний по времени", – уточнил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что в будущем количество желающих проголосовать с помощью ДЭГ будет увеличиваться.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

