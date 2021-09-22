Костырко: любой может проверить результаты онлайн-голосования в Москве

11:57
Фото: Агентство "Москва"
Любой желающий может проверить результаты онлайн-голосования в столице. Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, сообщает Агентство "Москва".
"Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и в файле можно посмотреть – это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит", – отметил Костырко.
Как сообщается, также будет доступен файл с блокчейном и голосами, которые получены с помощью новой опции "Отложенное решение". Из этого файла будет понятно, как сформирован итоговый протокол.
"Мы подготовили презентацию по результатам голосования, там виден ход голосования, как записаны голоса по времени <…>, дальше на этот график мы положим уже расшифрованные голоса. <…> Там видно, как каждую минуту прирастали голоса за ту или иную партию, того или иного кандидата", – заявил Костырко.
По его мнению, такой способ даст однозначное понимание законности проведения дистанционного онлайн-голосования.
Ранее западные эксперты высоко оценили московскую систему онлайн-голосования. В свою очередь, представитель избирательной комиссии Каталонии предложил создать неформальную лигу государств, применяющих ДЭГ.
Напомним, выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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