Политолог Крутилин: система ДЭГ на выборах в Москве показала свою безупречность

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
На прошедших парламентских выборах система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве сработала безупречно. Об этом в беседе с газетой Metro заявил политолог Максим Крутилин.
"Выборы были максимально прозрачными. Партии могли отслеживать, что происходит на участках каждую секунду. ДЭГ также находилось под пристальным вниманием цифровых наблюдателей. Система показала свою безупречность в очередной раз", – сказал он.
По его словам, тот факт, что не было выявлено каких бы то ни было значимых нарушений, в том числе и иностранными наблюдателями, подтверждает легитимность думских выборов.
Крутилин полагает, что в будущем онлайн-голосование будет применяться во всех регионах России. Он также не исключил, что в Москве избирательная система вскоре полностью перейдет на дистанционный формат.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что все сомневающиеся могут самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов ДЭГ.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, в свою очередь, уточнил, что скоро в Сеть будут выложены файл с блокчейном и голосами, а также программа для их расшифровки.
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