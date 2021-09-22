Матвиенко оценила перспективы ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила перспективы онлайн-голосования и заявила, что ДЭГ может быть введено на президентских выборах 2024 года уже по всей России, сообщает РИА Новости.

"Перед выборами президента РФ еще две электоральные кампании. Посмотрим, как будет поставлен этот процесс", – отметила спикер Совфеда.

По ее словам, есть надежда, что эта система будет налажена и сможет осуществить "на всех уровнях выборов" электронное голосование.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.