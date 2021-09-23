Практику ДЭГ целесообразно распространять как можно шире – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Практику электронного голосования следует внедрять как можно шире, однако сроки и масштаб распространения должен определять ЦИК. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Желательно, чтобы практика использования электронного голосования оперативно распространилась как можно шире по стране, но все будет зависеть от готовности этой системы", – отметил представитель Кремля.

Ранее в Общественной палате назвали готовые к проведению онлайн-голосования регионы. Среди них – Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Также глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что по итогам ДЭГ в этом году станет известно, в каком масштабе двигаться дальше. По ее словам, кроме технологического аспекта, следует брать во внимание и уровень доверия граждан к системе онлайн-голосования.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.