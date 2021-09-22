Костырко: любой может проверить результаты онлайн-голосования в Москве

В Москве вновь зашла речь о задержках, связанных с обнародованием результатов электронного голосования. Были опубликованы новые данные, связанные с тем, как проходил процесс 17–19 сентября.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что проверить результаты онлайн-голосования в Москве сможет любой желающий.



"Возникали вопросы, что что-то произошло нештатно, откуда-то появились новые данные. Мы сегодня выложили все файлы блокчейн, все ключи, которые нужны для того, чтобы их расшифровать, дали пояснения и опубликовали собственную статистику, которую может повторить любой, может нас проверить, потому как голосование шло все эти три дня", – сказал Костырко.

Он отметил, что на графиках и статистических распределениях видно, что голосование проходило абсолютно нормально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.