Путин освободил от должности зампредседателя СК Ростислава Рассохова

Фото: СК РФ

Зампредседатель Следственного комитета РФ Ростислав Рассохов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", – говорится в указе.

Рассохов занимал должность замглавы СК с мая 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок в связи с выявленными нарушениями в университете и ее декларации о доходах.