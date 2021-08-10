Трех генералов МВД отстранили от должностей после ареста экс-главы УМВД Камчатки

Фото: ГУ МВД России по Москве

Замглавы столичного главка МВД Андрей Понорец и начальник управления МВД по Юго-Западному округу Москвы Юрий Демин были отстранены от должностей после задержания бывшего главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева, рассказал сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом сообщает ТАСС.

"От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв", – заявил Хинштейн.

Также, по его словам, руководство министерства отстранило от должности замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора Виталия Краснова.

3 августа стало известно о задержании ранее отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дальнейшую судьбу бывшего правоохранителя определят в следственном и судебном порядках.

По информации источника в правоохранительных органах, в отношении Михаила Киселева возбудили два уголовных дела. Одно из них, предположительно, связано с превышением должностных полномочий.