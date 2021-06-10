Глава отдела Минобрнауки арестован по обвинению во взяточничестве

10:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по обвинению во взяточничестве, министерство содействует проведению следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
"Задержан начальник одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Шерстобитов Михаил Викторович. На данный момент правоохранительными органами проводятся следственные действия с задержанным. Минобрнауки России оказывает всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела", – говорится в сообщении.
Шерстобитову уже предъявили обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия"). В рамках расследования Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемого до 7 августа.
"Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июня", – сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Шерстобитова задержали с поличным во вторник, 8 июня, в центре Москвы при передаче ему 150 тысяч рублей.
"Как было установлено следствием, Шерстобитов получил взятку за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов", – пояснил источник.
Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Также суд обязал Черкалина выплатить потерпевшим бизнесменам 637 миллионов рублей и лишил звания.
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