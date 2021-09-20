Явка в Москве составила 50,3% после обработки всех протоколов – Мосгоризбирком

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Явка на выборы в Госдуму в Москве составила 50,3% после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

"Итоговая явка в Москве – 50,3%. Учтены данные 100% протоколов", – отметил Реут.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По итогам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 19%, затем идут ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%.

Окончательные официальные результаты голосования ЦИК планирует утвердить в пятницу, 24 сентября.

