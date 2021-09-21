ЦИК опубликовал предварительные данные о количестве мандатов прошедших в Госдуму партий

На сайте ЦИК опубликованы предварительные данные о количестве мандатов, которые получат партии, прошедшие в Госдуму. Было учтено голосование по округам и федеральным спискам.

У "Единой России" конституционное большинство – 324 мандата. У КПРФ – 57, у "Справедливой России – За Правду" – 27, у ЛДПР – 21, а "Новые люди" получили 13 мандатов.

По одному мандату получилось у "Партии Роста", партий "Родина" и "Гражданская платформа". Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

