"Единая Россия" набрала 36,98% голосов в Москве после обработки всех протоколов

17:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Ведяшкин
Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму по числу голосов в Москве. После обработки 100% протоколов она набрала 36,98% голосов, сообщил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Получено 100% протоколов. "Единая Россия" – 36,98%", – сказал он.
По его словам, на втором месте идет КПРФ с результатом 22,66% голосов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 7,34%, "Новые люди" – 7,09%, ЛДПР – 7,08%.
Реут добавил, что после обработки протоколов партия "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, набирает 4,89%, "Партия пенсионеров" – 2,85%, "Зеленые" – 2,4%, РПСС – 1,97%, "Зеленая альтернатива" – 1,76%, "Родина" – 1,22%, Партия роста – 1,11%, "Коммунисты России" – 1,1%, "Гражданская платформа" – 0,27%.
Реут уточнил, что приведенные данные учитывают онлайн-голосование. По его словам, итоговая явка избирателей в Москве составила 50,3%.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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