Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции РФ

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Владимир Путин подписал указ о назначении Всеволода Вуколова на должность заместителя министра юстиции РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции Российской Федерации", – говорится в указе.

Отмечается, что на новом месте он будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России.

До этого Вуколов занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты с 6 апреля 2019 года по 6 июня 2020 года. В министерстве он курировал вопросы трудового законодательства и оплаты труда.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора РФ, которую он занимал с 2006 года.

