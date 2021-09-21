Путин освободил Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить с 15 сентября 2021 года Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", – говорится в указе.

Должность первого заместителя генпрокурора РФ Буксман занимал с 2006 года.

В органах прокуратуры он работал с 1976 года. Позже занимал должности начальника главного управления Минюста по Москве и руководителя главного управления Федеральной регистрационной службы в Москве.

Ранее Владимир Путин освободил от должности зампредседателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова.

