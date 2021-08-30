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Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии. Об этом сообщили в парламенте региона.

"Для избрания на должность главы республики Владимиром Путиным внесены следующие кандидаты: Элдзарова Медея Багратовна – депутат парламента республики Северная Осетия-Алания, Баликоев Валерий Тазретович – депутат парламента республики Северная Осетия – Алания, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергей Иванович – временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия – Алания", – говорится в сообщении.

Указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии был подписан президентом в апреле этого года. Врио был назначен Сергей Меняйло, который тогда занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября.

Ранее Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замминистра внутренних дел. По известной информации, экс-заместитель министра был освобожден от должности по выслуге лет.