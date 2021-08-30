Фото: kremlin.ru
Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии. Об этом сообщили в парламенте региона.
"Для избрания на должность главы республики Владимиром Путиным внесены следующие кандидаты: Элдзарова Медея Багратовна – депутат парламента республики Северная Осетия-Алания, Баликоев Валерий Тазретович – депутат парламента республики Северная Осетия – Алания, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Меняйло Сергей Иванович – временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия – Алания", – говорится в сообщении.
Указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии был подписан президентом в апреле этого года. Врио был назначен Сергей Меняйло, который тогда занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября.
Ранее Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замминистра внутренних дел. По известной информации, экс-заместитель министра был освобожден от должности по выслуге лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: