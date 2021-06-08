Вячеслав Торсунов назначен главой департамента ЖКХ Москвы

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Вячеслав Торсунов возглавил столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Принять Торсунова Вячеслава Юрьевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – говорится в тексте.

Ранее Собянин освободил от должности прежнего главу департамента Александра Соловьева. Сообщалось, что он был уволен по собственному желанию.