Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Храпова на пост замминистра МВД

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Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замминистра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По известной информации, экс-заместитель министра был освобожден от должности по выслуге лет.

На место Ваничкина президент назначил генерал-лейтенанта Андрея Храпова. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству Юрий Росляк был освобожден от занимаемой должности. Уточняется, что Росляк, отвечавший за строительство космодрома Восточный, перешел на должность замгендиректора по капитальному строительству в Центр Хруничева.