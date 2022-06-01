Московское отделение ЕР начало подготовку к муниципальной кампании

Фото: moscow.er.ru
Заместитель секретаря московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" Кирилл Щитов призвал координаторов партийных проектов активно принимать участие в муниципальной избирательной кампании, сообщила пресс-служба МГРО.
"Всем нам, координаторам и председателям общественных советов партпроектов, необходимо активно включиться в муниципальную избирательную кампанию, поддержать наших кандидатов и подготовить реальные эффективные инструменты для их продвижения", – отметил Щитов.
По его словам, реготделение партии находится у старта активной избирательной кампании, в качестве помощи кандидатам "Единая Россия" готова задействовать партийные проекты.
Председатель совместного оперативного штаба по поддержке экономики Москвы Владимир Платонов оценил положительно данную инициативу, отметив тесную связь проблематики малого бизнеса и вопросов местной власти.
"Партия "Единая Россия" сегодня предпринимает все необходимые усилия, чтобы противодействовать санкциям, наладить процесс перехода экономики на рельсы импортозамещения", – добавил он.
По словам члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева, почти 30% участников предварительного голосования составили кандидаты до 25 лет.
"Новое поколение готово идти в политику, в предпринимательство. И в рамках муниципальных выборов, в рамках развития партийных проектов мы можем сделать шаги навстречу: показать, что стать депутатом, открыть свое дело – не так сложно, как кажется поначалу", – подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что участники XXVII конференции Московского городского регионального отделения "Единой России" продлили полномочия действующего секретаря Петра Толстого и обновили состав руководящих органов.
В ходе конференции утвержден обновленный список заместителей секретаря регионального отделения. В их число вошли член генсовета "Единой России", депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, экс-депутат Госдумы Елена Панина.
Помимо этого, на четверть обновился состав регионального политического совета. Впервые в руководящие органы вошли 37 из 150 партийцев, в том числе новые депутаты Госдумы Тимофей Баженов, Татьяна Буцкая, Андрей Картаполов, Александр Мажуга, Евгений Нифантьев и Светлана Разворотнева.
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