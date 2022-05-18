В "Единой России" не согласны с идеей об отказе от осенних выборов

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает предложение об отказе от осенних выборов.

"Наша партия единственная, кто проводит предварительное голосование и опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков. Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнется само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю", – приводятся его слова на сайте партии.

Согласно Конституции РФ, российский народ является источником власти и "лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах", отметил он.

Кроме того, политическая конкуренция делает страну сильнее. Турчак подчеркнул, что все политические партии поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, а избирательная кампания не способна пошатнуть данное единство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перенос предстоящих сентябрьских выборов не обсуждается.

