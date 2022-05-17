Никаких решений об отмене сентябрьских выборов не принималось – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перенос предстоящих сентябрьских выборов не обсуждается.

"Никаких решений на сей счет нет", – приводит слова Пескова RT.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее также сообщила, что в Совете Федерации не обсуждался вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России в 2022 году. В то же время она напомнила, что, согласно закону, региональные парламенты самостоятельно могут принимать решение о порядке выборов.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что российские власти рассматривают возможность отказа от проведения прямых выборов губернаторов в сентябре текущего года или их перенос в связи со сложной ситуацией в экономике.

