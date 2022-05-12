СФ не обсуждал вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в 2022 году – Матвиенко

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации не обсуждался вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России в 2022 году, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
В то же время она напомнила, что, согласно закону, региональные парламенты самостоятельно могут принимать решение о порядке выборов.
"Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался", – цитирует Матвиенко ТАСС.
Произошедшую на этой неделе отставку некоторых губернаторов спикер Совфеда назвала плановой ротацией.
В конце апреля замглавы управления президента по внутренней политике Владимир Мазура сообщил, что окончательное решение по поводу прямых выборов губернаторов в России может быть принято в ближайшее время. Он отметил, что сейчас идут консультации. По его словам, Владимир Путин сказал, что необходимо давать населению право участвовать в выборах.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в парламенте не обсуждается вопрос отмены прямых выборов губернаторов. По его словам, позиция будет сформулирована после внесения законопроектов, если они будут внесены.
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