СФ не обсуждал вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в 2022 году – Матвиенко

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В Совете Федерации не обсуждался вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России в 2022 году, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

В то же время она напомнила, что, согласно закону, региональные парламенты самостоятельно могут принимать решение о порядке выборов.

"Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался", – цитирует Матвиенко ТАСС.

Произошедшую на этой неделе отставку некоторых губернаторов спикер Совфеда назвала плановой ротацией.

В конце апреля замглавы управления президента по внутренней политике Владимир Мазура сообщил, что окончательное решение по поводу прямых выборов губернаторов в России может быть принято в ближайшее время. Он отметил, что сейчас идут консультации. По его словам, Владимир Путин сказал, что необходимо давать населению право участвовать в выборах.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в парламенте не обсуждается вопрос отмены прямых выборов губернаторов. По его словам, позиция будет сформулирована после внесения законопроектов, если они будут внесены.

