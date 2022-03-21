Никаких решений об отмене выборов губернаторов не принималось – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вопрос отмены или переноса сроков проведения выборов глав регионов в 2022 году в Кремле не обсуждался. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что российское руководство рассматривает возможность отказа от проведения прямых выборов губернаторов в сентябре этого года или их перенос в связи со сложной ситуацией в экономике.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги нет необходимости. По его словам, ажиотаж носит эмоциональный характер. Песков отметил, что Минпромторг справляется со своими задачами. Также пресс-секретарь президента напомнил, что в начале пандемии наблюдался аналогичный ажиотаж, вызванный эмоциями.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.