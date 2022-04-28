В Кремле заявили, что решения по выборам губернаторов в РФ пока нет

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Окончательное решение по поводу прямых выборов губернаторов в России может быть принято в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы управления президента по внутренней политике Владимира Мазуру.
Он отметил, что сейчас идут консультации. По его словам, вчера Владимир Путин сказал, что необходимо давать населению право участвовать в выборах.
"Хотя и тот и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни", – сказал Мазур.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в парламенте не обсуждается вопрос отмены прямых выборов губернаторов. По его словам, позиция будет сформулирована после внесения законопроектов, если они будут внесены.
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