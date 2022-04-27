Клишас заявил, что тема отмены прямых выборов губернаторов не обсуждается

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вопрос об отмене прямых выборов губернаторов в России в настоящее время не обсуждается в парламенте, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нет, не обсуждается, проекта закона нет", – сообщил Клишас на Совете законодателей.

По его словам, позиция будет сформулирована после внесения законопроектов, если они будут внесены. Он также назвал слухами звучащую в СМИ информацию о дискуссии о необходимости отказа от прямых выборов губернаторов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос отмены или переноса сроков проведения выборов глав регионов в 2022 году в Кремле не обсуждался.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что российское руководство рассматривает возможность отказа от проведения прямых выборов губернаторов в сентябре этого года или их перенос в связи со сложной ситуацией в экономике.

