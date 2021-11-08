В Госдуме оценили идею ограничить право участия в выборах сменившим фамилию

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Предложение ограничивать в праве на участие в выборах лиц, которые недавно сменили фамилию, является нереализуемым, поскольку такая мера нарушает гарантированные Конституцией права человека, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщает RT.
"В том числе так называемого пассивного избирательного права, прописанного в Конституции. И ограничение такого права возможно только по основаниям, прописанным в Конституции. Смена фамилии в Конституции не прописана. Это невозможно", – сказал парламентарий.
При этом Федоров признал, что проблема регистрации в качестве спойлеров однофамильцев реально существующих кандидатов действительно существует.
"Понятно, что есть разные способы влияния на политический процесс. Но проблему надо решать не через ограничение прав участников процесса", – отметил он.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших фамилию. Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами.
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