Жириновский предложил выдавать губернаторам аналог ярлыка на княжение

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно отменить выборы губернаторов и ввести аналог ярлыка на княжение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жириновского, выборы губернаторов нелогичны.

"Главы – наместники президента. В первую очередь они перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Современные выборы – это и есть назначения. Везде побеждают только согласованные кандидаты", – отметил политик.

Вместо выборов лидер ЛДПР предложил ввести аналог ярлыка на княжение. По словам Жириновского, тогда президент будет сам назначать главу региона и определять срок его полномочий. При этом, подчеркнул политик, в любой момент глава государства может отправить губернатора в отставку.

"Чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал. Данную модель до совершенства можно было бы довести, еще и проведя реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы только по географическим границам, и в каждом должно проживать не менее 3–5 миллионов человек. Тогда Россия будет состоять из 30–40 равновеликих областей или губерний", – считает Жириновский.

Лидер ЛДПР рассказал, что граждане продолжат избирать региональных депутатов, которые будут формулировать политические запросы общества.

Жириновский также предложил ввести единообразное название региональных парламентов.

"У нас сейчас и заксобрания есть, и губернские думы, и хуралы, и курултаи, и госсоветы – кто во что горазд. Лет 10 назад мы уже отменили должность президента региона. В стране только один президент, иначе это создает путаницу как элемент сепаратизма. Теперь эта норма сужается до единообразного названия для всех – глава. То же самое я применил бы и к региональным парламентам", – заключил Жириновский.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене запрета губернаторам избираться на два срока подряд. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о законопроекте, который вводит равные сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний. Продолжительность таких сроков предлагается закрепить на отметке в пять лет.