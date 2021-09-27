Песков заявил, что в России может быть только одна должность президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России должна остаться только одна должность президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о главах субъектов страны, обладающих соответствующим статусом.

Тем не менее представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин с пониманием относится к специфике субъектов страны, в частности, Татарстана, глава которого также имеет статус президента.

"Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который, наряду с прочими нововведениями, предполагает отмену названий должностей губернатор или президент для высших должностных лиц регионов – их будут называть главами субъектов федерации.

