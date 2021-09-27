В ГД внесли законопроект, расширяющий основания для отстранения губернаторов

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает расширение оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

"В целях реализации указа президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы" законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ", – отметил сенатор.

Он уточнил, что документ вводит и другие меры ответственности высших должностных лиц регионов, в частности предупреждение, выговор и временное отстранение от исполнения обязанностей.

По его словам, проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" нацелен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на улучшение организации последней в субъектах РФ.

В числе других нововведений, предусмотренных документом, – отмена запрета избираться в качестве высшего должностного лица региона более двух сроков подряд. Кроме того, предлагается отменить название должности губернатор: высшее должностное лицо того или иного региона может называться только главой соответствующего субъекта федерации.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительных гарантиях для получателей пенсии по потере кормильца. Предполагается, что он исключит ситуации с потерей выплат и средств к существованию в случае, если совершеннолетие наступило после окончания школы, но до поступления в университет или колледж.

