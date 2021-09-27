В ГД внесли законопроект об отмене запрета губернаторам избираться на два срока подряд

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил, что в Госдуму внесли законопроект об отмене запрета для губернаторов избираться на два срока подряд. Об этом сообщает РИА Новости.
"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", – уточнил сенатор.
По словам Клишаса, законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" соответствует положениям Конституции о единой системе публичной власти и предлагает механизмы эффективной реализации полномочий органов власти.
Представитель Совфеда дополнительно рассказал о законопроекте, который вводит равные сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний. Продолжительность таких сроков предлагается закрепить на отметке в пять лет.
Ранее депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. По предварительной информации, правительство РФ не поддержало данный законопроект.
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