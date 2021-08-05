В РФ предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Как отмечает Орлов, недобросовестные политические силы могут использовать на выборах так называемых кандидатов-спойлеров. Это кандидаты, которые участвуют в выборах, чтобы оттянуть голоса части избирателей реальных кандидатов.

Он подчеркнул, что бывает и так, когда имена и фамилии полностью совпадают или схожи с личными данными реальных кандидатов. В связи с этим увеличивается риск, что избиратели по невнимательности сделают неправильный выбор.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Кроме того, глава Центризбиркома России Элла Памфилова анонсировала открытие 348 зарубежных участков для голосования на выборах в Госдуму. Они откроются в подавляющем большинстве стран.