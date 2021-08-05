В РФ предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.
Как отмечает Орлов, недобросовестные политические силы могут использовать на выборах так называемых кандидатов-спойлеров. Это кандидаты, которые участвуют в выборах, чтобы оттянуть голоса части избирателей реальных кандидатов.
Он подчеркнул, что бывает и так, когда имена и фамилии полностью совпадают или схожи с личными данными реальных кандидатов. В связи с этим увеличивается риск, что избиратели по невнимательности сделают неправильный выбор.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Кроме того, глава Центризбиркома России Элла Памфилова анонсировала открытие 348 зарубежных участков для голосования на выборах в Госдуму. Они откроются в подавляющем большинстве стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: