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Политика

08:49

В России предложили ограничить право участия в выборах недавно сменившим фамилию

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших свою фамилию. Об этом сообщает RT.

Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами. Они оттягивают голоса реальных кандидатов, смущая избирателей одинаковыми фамилиями в бюллетени.

По словам политолога, опыт недавних парламентских выборов продемонстрировал, что часто, когда найти однофамильца того или иного кандидата не представляется возможным, в качестве спойлера ему использовались лица, оперативно сменившие имя и фамилию.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака", – говорится в письме.

Ранее Орлов предлагал дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов, поскольку недобросовестные политические силы могут использовать на выборах так называемых кандидатов-спойлеров, которые оттягивают голоса части избирателей реальных кандидатов.

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