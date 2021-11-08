В России предложили ограничить право участия в выборах недавно сменившим фамилию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших свою фамилию. Об этом сообщает RT.
Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами. Они оттягивают голоса реальных кандидатов, смущая избирателей одинаковыми фамилиями в бюллетени.
По словам политолога, опыт недавних парламентских выборов продемонстрировал, что часто, когда найти однофамильца того или иного кандидата не представляется возможным, в качестве спойлера ему использовались лица, оперативно сменившие имя и фамилию.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака", – говорится в письме.
Ранее Орлов предлагал дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов, поскольку недобросовестные политические силы могут использовать на выборах так называемых кандидатов-спойлеров, которые оттягивают голоса части избирателей реальных кандидатов.
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