В Кремле не обсуждали отмену или перенос прямых выборов губернаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тема отмены или переноса прямых выборов губернаторов в Кремле не поднималась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет", – говорится в сообщении.

Вопрос об отмене прямых выборов губернаторов в России в настоящее время не обсуждается и в парламенте. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, позиция будет сформулирована после внесения законопроектов, если они будут внесены.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что российские власти рассматривают возможность отказа от проведения прямых выборов губернаторов в сентябре текущего года или их перенос в связи со сложной ситуацией в экономике.