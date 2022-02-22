Политсовет столичного отделения "Единой России" обновился на четверть

Фото: Андрей Корытник
Участники XXVII конференции Московского городского регионального отделения "Единой России" продлили полномочия действующего секретаря Петра Толстого и обновили состав руководящих органов.
В ходе конференции утвержден обновленный список заместителей секретаря регионального отделения. В их число вошли член генсовета "Единой России", депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, экс-депутат Госдумы Елена Панина.
Помимо этого, на четверть обновился состав регионального политического совета. Впервые в руководящие органы вошли 37 из 150 партийцев, в том числе новые депутаты Госдумы Тимофей Баженов, Татьяна Буцкая, Андрей Картаполов, Александр Мажуга, Евгений Нифантьев и Светлана Разворотнева.
Появились новые лица и в президиуме регионального политсовета. 7 человек вошли в него впервые.
Присоединились к политсовету новый префект Северного административного округа столицы Гаджимурат Изутдинов и руководитель московского городского регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Лебедев. Включены в состав президиума и секретари двух первичных отделений партии: Дмитрий Хлестов из Царицына и Денис Лыткин из района Можайского.
Участники конференции обсудили меры поддержки беженцев Донбасса, придя к выводу, что московское отделение "Единой России" должно активно включиться в процесс сбора гуманитарной помощи, а также оказать людям организационную и юридическую поддержку. Первые автомобили с питьевой водой, продуктами питания, посудой, средствами гигиены и необходимой бытовой техникой планируют отправить в лагеря временного размещения вынужденных переселенцев 22 февраля.
Секретарь реготделения партии Петр Толстой подчеркнул, что многие жители республик являются гражданами России. По официальным данным, в российское гражданство вступили 775 тысяч жителей Донбасса. Еще 170 тысяч человек проходят процедуру оформления.
"Единая Россия" не может оставаться в стороне. Мы должны помочь людям, которые бегут от войны, оказались вдали от дома. Они нуждаются в поддержке", – выразил уверенность Толстой.
Обсудили на конференции и подготовку к предстоящим выборам нового состава советов депутатов муниципальных округов, которые пройдут в 2022 году. Предварительное голосование стартует весной. Секретарь реготделения "Единой России" подчеркнул, что отбор кандидатов должен проходить в атмосфере открытой и честной конкуренции, а голосование на всех этапах необходимо организовать на самом высоком уровне.
Ранее сообщалось, что в округах Москвы создаются дискуссионные площадки для муниципальных депутатов. Такие клубы помогут отточить навыки депутатов перед встречами с избирателями, что позволит усилить в 2022 году работу сети общественных приемных.
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