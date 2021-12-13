Толстой оценил снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о QR-кодах на транспорте

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Толстой подчеркнул, что истина появляется в ходе диалога.
"Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения", – заявил вице-спикер Госдумы.
Толстой добавил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах будет продолжена.
"Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много", – подытожил политик.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения.
Он пояснял, что данное решение было выработано в результате диалога Государственной Думы с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
До этого правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.
Стало известно, от чего будут зависеть решения по QR-кодам
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