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Общество

02:56

Толстой оценил снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о QR-кодах на транспорте

общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Толстой подчеркнул, что истина появляется в ходе диалога.

"Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения", – заявил вице-спикер Госдумы.

Толстой добавил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах будет продолжена.

"Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много", – подытожил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения.

Он пояснял, что данное решение было выработано в результате диалога Государственной Думы с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

До этого правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

Стало известно, от чего будут зависеть решения по QR-кодам

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