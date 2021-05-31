В Москве завершилось предварительное голосование "Единой России"

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Более 473 тысяч москвичей отдали свой голос за участников праймериз "Единой России" на момент их завершения, сообщил председатель регионального оргкомитета голосования, секретарь Московского городского реготделения партии Андрей Метельский.

"В этом году впервые "Единая Россия" проводит отбор кандидатов через дистанционное голосование. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем предварительном голосовании, за доверие и поддержку. Спасибо! Пандемия и ограничения, связанные с ней, не стали для нас помехой, дистанционный формат оказался в ситуации с пандемией очень актуален по своему удобству и безопасности", – сказал Метельский.

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко стала победителем предварительного голосования "Единой России". Отмечается, что специалиста поддержали 358 человек.

Второе место занял вице-спикер Госдумы Петр Толстой – он набрал 347 тысяч голосов. На третьем месте – депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин, который получил 339 тысяч голосов.

Также в десятку кандидатов по списку вошли депутат Виктор Селиверстов, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, председатель совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, депутат Государственной думы Анатолий Выборный, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист РФ Владимир Машков и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.



"Надо сказать, что в Москве мы видим высочайшую явку. Это говорит о большом пристальном внимании к предварительному голосованию, к тому, что участники голосования смогли мобилизовать свой электорат, смогли привести его пусть не на участки, но, по крайней мере, мотивировать его проголосовать через госуслуги. Это реально ценный, хороший опыт для тех, кто победит, – этакая тренировка перед выборами. Конечно же, она позволит определить наиболее достойных", – сказал директор АНО "Центр политического анализа и социальных исследований", член регионального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" в Москве Павел Данилин.



По его словам, в целом конкуренция в Москве высокая – на некоторые кандидатские позиции претендует больше 20 человек.



В свою очередь, руководитель исполкома Московского городского реготделения "Единой России" Максим Руднев назвал преимущество онлайн-голосования – отдать голос можно только по участку, где человек зарегистрирован, но при этом голосовать удаленно.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России.

Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.