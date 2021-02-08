Депутат МГД Козлов: Москва готова к проведению онлайн-голосования на сентябрьских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва сможет успешно провести выборы в сентябре 2021 года, так как она уже отработала алгоритм онлайн-голосования. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"В столице высокий уровень цифровизации, отлично отлажены процессы. Это было продемонстрировано в ходе прошедших ранее голосований. Для обеспечения бесперебойного дистанционного голосования у Москвы есть все необходимое", – сказал парламентарий.

Козлов также добавил, что за последнее время москвичи увидели все преимущества электронного формата. Он считает, что в число важнейших задач следует включить дальнейшую цифровизацию избирательного процесса.

"Москвичи не добираются до избирательных участков из-за разных мест регистрации и фактического проживания. У них нет времени на поездку в другой конец города. Сейчас для выражения своей политической позиции достаточно только зарегистрироваться и воспользоваться компьютером или смартфоном", – добавил депутат.

Как сообщили в Центризбиркоме, в сентябре 2021 голосование может длиться трое суток. Для дистанционного электронного голосования Москва будет использовать собственную платформу. Сейчас разрабатывается федеральная платформа для остальных субъектов РФ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году будет проводиться в шести регионах страны.