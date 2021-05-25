Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в 7 субъектах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России, сообщает ТАСС. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома.
Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города федерального значения – Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.
"Можно было бы, конечно, разрешить всем подавшим заявку регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ, и ограничить ее использование где-то 1–1,5 миллиона избирателей. Это будет большое количество транзакций", – сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее сообщалось, что заявки на участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали около 2,5 миллиона избирателей.
Тестовое испытание системы ДЭГ, включающее отработку штатных и нештатных ситуаций, в том числе возможных хакерских атак, состоялось с 12 по 14 мая. Участники голосования получат от двух до шести электронных бюллетеней. Тестовое голосование будет проходить в 75 субъектах только по выборам в Госдуму. В 10 субъектах оно пройдет по всем кампаниям, планируемым на единый день голосования.
ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование. По словам Памфиловой, решение о регионах, которые поучаствуют в дистанционном электронном голосовании, примут по итогам общероссийского тестирования.
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