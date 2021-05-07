Заявки на участие в тренировке дистанционного голосования подали 2,5 млн избирателей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Заявки на участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали около 2,5 миллиона избирателей, сообщается в телеграм-канале Центризбиркома России.
Тестовое испытание системы ДЭГ, включающее отработку штатных и нештатных ситуаций, в том числе возможных хакерских атак, состоится с 12 по 14 мая. Участники голосования получат от двух до шести электронных бюллетеней.
Тестовое голосование будет проходить в 75 субъектах только по выборам в Госдуму. В 10 субъектах оно пройдет по всем кампаниям, планируемым на единый день голосования.
"Важно, что дистанционное электронное голосование вызывает такой интерес у избирателей всех 85 регионов нашей страны. Значит, эта дополнительная возможность волеизъявления граждан по-настоящему востребована обществом. Мы благодарны каждому, кто подал заявление", – заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
В ближайшие дни списки людей, подавших заявления, сверят с регистром избирателей ГАС "Выборы".
В ЕДГ-2021 проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов, включая Москву. Памфилова отметила, что ни в одной стране мира онлайн-голосование не проводилось в таких масштабах.
Ранее председатель Центризбиркома обсудила с представителями ОП Москвы и Московской городской думы возможность электронного сбора подписей. Речь шла о довыборах депутатов столичного парламента. Они состоятся в сентябре этого года.
ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование. По словам Памфиловой, решение о регионах, которые поучаствуют в дистанционном электронном голосовании, примут по итогам общероссийского тестирования.
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